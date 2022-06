Google, ingegnere sospeso: per lui IA ha sviluppato una coscienza

Blake Lemoine ha iniziato a lavorare al sistema linguistico di Google nel 2021 e, con il passare dei mesi, ha notato che era diventato senziente e in grado di intrattenere lunghe conversazioni su religione, coscienza e robotica. "Se non avessi saputo cos'era - ha spiegato il programmatore al quotidiano statunitense -, un programma per computer che abbiamo creato di recente, avrei pensato che si trattava di un bimbo di sette-otto anni che conosce la fisica". Lemoine ha spiegato che il programma quindi può non solo fungere da chatbot "assorbendo trilioni di parole da Internet" e imitando il parlato, ma ha anche una coscienza.

Google: "Violazione dei vincoli di riservatezza"

Il programmatore, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha comunicato ai manager di Google le sue preoccupazioni in merito alle capacità sviluppate da LaMDA ma è stato ignorato. Lemoine ha quindi cercato di contattare la commissione giustizia della Camera in merito a presunte pratiche non etiche dell'azienda e per questo motivo è stato allontanato. Da Google invece fanno sapere che la sospensione è legata alla violazione dei vincoli di riservatezza della società. "Il nostro team - ha replicato un portavoce di Google - inclusi esperti di etica e tecnologi, ha affrontato le preoccupazioni di Blake in linea con i nostri principi di intelligenza artificiale e lo ha informato che le prove non supportano le sue affermazioni. Gli è stato detto che non ci sono prove che LaMDA sia intelligente e anzi molte prove

contrarie".