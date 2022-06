6/9

Milano è la sesta città più cliccata del mondo. "I dati di Your Next Milano confermano che la città ha, sicuramente, imboccato la strada per superare la crisi, ma occorre fare di più, a livello di sistema, per recuperare le performance del pre Covid e, allo stesso tempo, per crescere ulteriormente", ha commentato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda che promuove l'analisi annuale

Milano è sesta al mondo tra le città più cercate su Google