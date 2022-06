I pagamenti senza contanti sono sempre più sicuri. In questa puntata parliamo di come funzionano i sistemi di difesa delle carte di credito. Ospite Richard Bromley, Global Head of Fraud Risk & Compliance di Revolut

A partire dal primo luglio entrano in vigore nuove regole sui pagamenti elettronici. Un’occasione per parlare dei sistemi di difesa che entrano in azione ogni volta che facciamo un acquisto senza contanti. Sistemi che non vediamo ma che agiscono molto velocemente.