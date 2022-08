11/11 ©Ansa

Sin dall’inizio delle ostilità in Ucraina, Marin non ha mai fatto mancare il suo appoggio al governo di Volodymyr Zelensky, che ha incontrato a maggio: "La decisione di chiedere l’adesione alla Nato è un atto di pace e non di guerra. La Russia ha attaccato l’Ucraina uccidendo civili, bambini, madri, vecchi agendo in modo inaccettabile", ha detto Marin. Il premier ucraino ha ringraziato la collega per l'assistenza militare "molto preziosa"

Guerra in Ucraina, Zelensky incontra la premier finlandese Sanna Marin a Kiev. FOTO