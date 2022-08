Finlandia, il video di Sanna Marin scatenata a un party con gli amici

Fanno il giro del web le immagini della premier catturate durante una festa privata con alcune celebrità. Ma la passione per la musica della giovane leader scatena anche qualche polemica in patria

Hanno fatto il giro del web le nuove immagini che ritraggono la premier finlandese Sanna Marin in un'inedita versione informale. Da qualche ora, infatti, circola in Rete un video che la ritrae protagonista di balli scatenati a favore di telecamera. Il filmato, ripreso da molti giornali finlandesi, è stato con ogni probabilità girato da un'amica della premier e pubblicato su Instagram. Non è, però, chiaro a quale periodo risalga.

L'apparizione al festival musicale di Helsinki

Nelle immagini si vede Sanna Marin in compagnia di altre persone scatenarsi in quello che all'apparenza sembra essere un party privato. Non è la prima volta che la giovane leader finlandese fa notizia per la sua passione per la musica. Nei giorni scorsi aveva fatto capolino al festival di Helsinki. Il Flow Festival è la manifestazione musicale più importante della capitale finlandese e non poteva non vedere tra i protagonisti proprio Sanna Marin, che a più riprese ha mostrato il suo animo rock.

Polemiche in Finlandia per la pubblicazione

Marin ha conquistato le copertine dei rotocalchi internazionali con lo scatto in bianco e nero al festival di Ruisrock, indossando un chiodo e un paio di anfibi come qualsiasi fan a un concerto piuttosto che un capo di governo. Nell'ultimo video, invece, balla sulle note di popolari artisti rap finlandesi, in compagnia di volti noti del jet set di Helsinki. Un'immagine, quella della premier 36enne, giudicata da alcuni troppo poco istituzionale e, per questo, al centro di qualche polemica nel suo Paese. Uno stile che divide, anche se l'opinione pubblica e gran parte dei media internazionali sembrano gradire l'immagine che Marin ha saputo costruirsi, con la Bild che l'ha definita la politica più “cool” del pianeta.