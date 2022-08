Usa, Trump: “Ho vinto elezioni due volte, potremmo rifarlo”

Dal palco della Conferenza dei Conservatori (Cpac), il tycoon rilancia l’ipotesi di una sua ricandidatura alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Poi si scaglia contro la speaker della Camera per la visita a Taiwan: "Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l'impeachment due volte e ha fallito. Quella donna porta caos”. Sui migranti dice: “Dobbiamo fermare l’invasione"

"Ho corso due volte, ho vinto due volte, e potremmo rifarlo". Donald Trump torna a suggerire una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali Usa nel 2024. Dal palco della conferenza dei conservatori del Cpac, l’ex presidente cavalca per due ore i suoi cavalli di battaglia: dalle elezioni “rubate" all'America in declino “invasa dai migranti”, passando per la sua "offerta rifiutata" di inviare la Guardia Nazionale il 6 gennaio 2021 e le costanti persecuzioni cui è sottoposto per farlo tacere. Poi lancia un nuova idea, abolire il Dipartimento dell'Istruzione. Dopo aver conquistato lo straw poll (il sondaggio informale) del Cpac con il 69% delle preferenze seguito a distanza con il 24% dal governatore della Florida Ron DeSantis, il tycoon è apparso sicuro e agguerrito.

Trump attacca Pelosi su Taiwan: “Quella donna porta caos”

Trump attacca la speaker della Camera Nancy Pelosi per la visita a Taiwan. "Tutto quello che tocca si trasforma in qualcosa di brutto: ha tentato con me l'impeachment due volte e ha fallito. Quella donna porta caos ed è quello che sta accadendo in Cina e Taiwan. Ora la Cina ha l'occasione di fare quello che vuole, con me non sarebbe mai successo", dice Trump intervenendo al Cpac. Se la prende anche con il leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, il "politico più odiato d'America".

Le critiche a Biden

Critiche a tutto campo per Joe Biden e le sue politiche, soprattutto quelle economiche con le quali gli Stati Uniti rischiano di passare da una recessione a una depressione. "Siamo un Paese del terzo mondo in molti sensi", dice. Gli Stati Uniti con me erano indipendenti dal punto di vista energetico, "ora dobbiamo andare in giro a elemosinare. Prendete i cinque presidenti peggiori della storia americana: nessuno di loro ha causato i danni che Joe Biden sta causando", aggiunge.