Trump: "Biden ha messo l'America in ginocchio. Gop vincerà nel 2024"

L'ex presidente torna a Washington per la prima volta dopo l'assalto a Capitol Hill e attacca: "Non posso farmi da parte o gli Usa diventerebbero come l'Unione sovietica". Poi ribadisce: "Ho vinto le elezioni 2 volte"

Donald Trump è tornato a Washington per la convention dell'America First Policy Institute. In attesa di una sua candidatura ufficiale per le elezioni del 2024, che sembra ormai solo una questione di tempo, l'ex presidente ha puntato a rilanciare la sua agenda ultra conservatrice a 18 mesi dopo l'assalto a Capitol Hill e a meno di una settimana dall'udienza della commissione speciale della Camera che ha dimostrato come abbia volutamente evitato per ore di intervenire per placare la rivolta. "Noi abbiamo reso l'America grande di nuovo, ora è stata messa in ginocchio”, ha detto Trump davanti ai sostenitori presenti che lo hanno accolto con una standing ovation, un lunghissimo applauso al grido di "Usa, Usa". "Il nostro Paese è stato umiliato in tutti gli scenari internazionali e il sogno americano è stato fatto a pezzi", ha attaccato ancora. L'ex presidente ha ripercorso le tappe principali della sua amministrazione sottolineando in particolare "l'assenza di inflazione, il controllo dell'immigrazione e il rispetto internazionale".

"Non c'è priorità più alta che ristabilire la legge e l'ordine negli Stati Uniti. Con i democratici al governo i criminali hanno avuto la strada spianata, non c'è mai stata un periodo come questo. Ogni giorno ci sono accoltellamenti, stupri, aggressioni e i genitori hanno paura che i loro figli vengano uccisi a scuola", ha attaccato l'ex inquilino della Casa Bianca, "non 'c'è rispetto per la legge e non c'è ordine", ha sottolineato l'ex presidente ripetendo più volte le parole 'law and order'. "Tutto ciò deve finire e deve finire adesso".

Trump non ha mancato di parlare della crisi economica. "L'inflazione – ha sottolineato - è al suo livello più alto negli ultimi 49 anni, i prezzi della benzina sono alle stelle. Siamo diventati una nazione di mendicanti, che striscia per chiedere l'energia agli altri". Poi, per l'ennesima volta si è detto sicuro che alle prossime elezioni i repubblicani otterranno una "vittoria trionfale", ribadendo che "nel 2024 i repubblicani si riprenderanno la Casa Bianca".

"Non dovremmo permettere agli uomini di giocare negli sport femminili. È pazzesco", ha spiegato l'ex presidente, rivelando anche che il suo staff gli aveva consigliato di non affrontare l'argomento perché "molto controverso". Trump ha poi scherzato sostenendo che sarebbe stato il "più grande allenatore di basket femminile del mondo". Trump ha poi dichiarato di essere un fan di Michael Jordan e non di "LeBron James", il campione di pallacanestro con il quale si è scontrato in passato.

Il tycoon ha sfoderato un altro suo classico, attaccando le politiche sull'immigrazione e dei "confini aperti" dell'amministrazione Biden. "Dobbiamo chiudere i confini" con il Messico e "rimandarli a casa", ha detto l'ex presidente parlando a una convention di conservatori a Washington. "Dobbiamo mettere il Paese al sicuro dalle migliaia di pericolosi criminali che entrano ogni settimana", ha attaccato ancora.

L'ex presidente non ha mancato di sostenere di aver vinto le elezioni nel 2019. "La prima volta che mi sono candidato nel 2016 ho vinto, la seconda volta ho fatto ancora meglio", ha detto l'ex presidente. Poi ha aggiunto: "Non posso mettermi da parte, non posso dedicarmi a una vita più semplice perché amo il mio Paese. Non lo faccio per me, lo faccio perché altrimenti gli Stati Uniti diventeranno un'altra Unione Sovietica, un'altra Cuba".