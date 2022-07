Assalto Congresso, Biden contro Trump: gli è mancato coraggio di agire

L’attacco di Biden a Trump

leggi anche

Assalto Capitol Hill, Bannon colpevole di oltraggio al Congresso

"Per tre ore lo sconfitto ex presidente ha guardato cosa accadeva seduto vicino allo Studio Ovale. Mentre lui era lì, agenti coraggiosi hanno dovuto affrontare tre ore di inferno medievale, grondanti di sangue, circondati da una carneficina, faccia a faccia con la folla impazzita che credeva alle bugie del presidente sconfitto", ha detto Biden intervenendo in collegamento alla conferenza della National Organization of Black Law Enforcement Executives. "Per tre ore, l'ex presidente Usa sconfitto ha assistito a tutto ciò mentre stava nel comfort della sala da pranzo privata accanto allo Studio Ovale", ha aggiunto. Poi ha twittato: "Uomini e donne in uniforme sono stati attaccati da una folla aizzata dalle bugie del presidente sconfitto. Il 6 gennaio gli agenti sono stati eroi. A Donald Trump è mancato il coraggio di agire".