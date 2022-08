Taiwan, mezzi cinesi oltre la linea mediana dello Stretto

Nuove tensioni nel secondo giorno di esercitazioni militari cinesi su vasta scala in risposta alla visita del 2 agosto a Taipei di Nancy Pelosi. In una nota, il ministero della Difesa dell'isola ha definito le ultime manovre di Pechino come "altamente provocatorie"

Ancora tensioni tra Pechino e Taipei. Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo giorno di esercitazioni militari su vasta scala in risposta alla visita del 2 agosto a Taipei della presidente della Camera americana, Nancy Pelosi . In una nota, il ministero della Difesa dell'isola ha definito le ultime manovre come "altamente provocatorie".

La presidente di Taiwan ha giudicato "irresponsabile" il lancio di missili da parte della Cina vicino alle trafficate rotte internazionali di volo e marittime intorno all'isola. E, in un messaggio di 4 minuti postato nella tarda serata di ieri sul sito dell'Ufficio presidenziale, ha invitato Pechino ad agire con maggiore autocontrollo. Taiwan non alimenterà le tensioni, ma difenderà la sovranità: "Ci sforziamo di mantenere lo status quo attraverso lo Stretto con una mente sempre aperta per dialoghi costruttivi", ha detto Tsai.

Pelosi: "Usa non permetteranno isolamento Taiwan"

E sulla questione torna a intervenire Washington. Gli Usa "non permetteranno" alla Cina di isolare Taiwan, dice la speaker della Camera Nancy Pelosi, a Tokyo per l'ultima tappa del suo tour in Asia. E aggiugne: “Il nocciolo della visita sta nel Taiwan Relations Act, e in tutti i provvedimenti legislativi ed accordi internazionali che delineano le nostre relazioni, nel far sì che ci sia pace nello Stretto di Taiwan e che domini lo status quo”. Intanto, la portaerei americana USS Ronald Reagan resterà nei paraggi di Taiwan per "monitorare la situazione”, come ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, in conferenza stampa.