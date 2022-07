Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 13 luglio sulla crisi. LIVE

Zelensky: "La Russia non ha il coraggio di ammettere la sconfitta"

La Russia "non ha il coraggio" di ammettere la sconfitta è non è al sicuro "da nessuna parte sulla nostra terra": Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel suo video-messaggio quotidiano alla nazione, affermando che le armi e le tattiche russe sono obsolete. "Gli occupanti hanno già capito molto bene cos'è l'artiglieria moderna e non avranno una retroguardia sicura da nessuna parte sulla nostra terra. Hanno capito che le operazioni dei nostri ufficiali sono molto più potenti di qualsiasi loro operazione speciale. I soldati russi, e lo sappiamo dalle intercettazioni delle loro conversazioni, hanno davvero paura delle nostre forze armate", ha detto Zelensky.