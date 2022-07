1/11 ©Getty

Migliaia di persone hanno salutato per l’ultima volta l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, ucciso a 67 anni lo scorso 8 luglio durante un discorso elettorale nella città di Nara. I funerali si sono tenuti in forma privata al tempio buddista di Zojoji, a Tokyo. Fuori, una folla di cittadini ha voluto rendere omaggio ad Abe. L'ex premier è morto per i colpi sparati da un’arma da fuoco di fabbricazione domestica, costruita dal suo assassino, Tetsuya Yamagami, 41 anni

