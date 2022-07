Giappone, Blinken in visita a Tokyo: “Cordoglio per la morte di Abe”

Il segretario di Stato americano ha incontrato il primo ministro Fumio Kishida per esprimere la vicinanza degli Usa dopo l’omicidio dell’ex premier: "Il popolo americano condivide il senso della perdita del popolo giapponese. Abe ha fatto più di chiunque altro per elevare le relazioni tra Stati Uniti e Giappone a nuovi livelli". Intanto la coalizione di governo giapponese ha trionfato alle elezioni di domenica di rinnovo parziale della Camera Alta ascolta articolo Condividi

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi in Giappone per esprimere il suo cordoglio, quello del presidente Joe Biden e del "popolo americano", tre giorni dopo l'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe. Blinken - accompagnato dall'ambasciatore Rahm Emanuel - è stato ricevuto al Kantei, residenza ufficiale e ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida al quale ha consegnato le lettere di cordoglio di Biden per la famiglia di Abe. Intanto il partito al governo giapponese e i suoi alleati si sono assicurati una "super maggioranza" alle elezioni senatoriali.

Blinken: “Abe ha fatto più di chiunque altro per le relazioni tra Stati Uniti e Giappone” approfondimento Shinzo Abe, chi era l'ex primo ministro giapponese assassinato "Il popolo americano condivide il senso della perdita del popolo giapponese. Durante il suo mandato, il primo ministro Abe ha fatto più di chiunque altro per elevare le relazioni tra Stati Uniti e Giappone a nuovi livelli", ha detto Blinken al termine dell'incontro con Kishida. "Gli Stati Uniti e il Giappone sono più che alleati, siamo amici. E quando un amico soffre, l'altro viene a visitarlo", ha aggiunto. Blinken ha cambiato il suo programma dopo un viaggio in Thailandia in modo da poter fare tappa in Giappone prima di tornare negli Stati Uniti. Figura di spicco della destra giapponese, Abe, morto a 67 anni, ha guidato l'arcipelago dal 2006 al 2007 e poi dal 2012 al 2020: fervente sostenitore del rafforzamento dei legami militari e diplomatici con gli Stati Uniti, l'ex premier è stato ucciso venerdì da due colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Nara, nel Giappone centrale.

Madre dell’attentatore di Abe seguace del reverendo Moon leggi anche Attentato a Shinzo Abe, il killer voleva uccidere leader religioso Intanto emergono nuovi dettagli sull’attentatore dell’ex premier Shinzo Abe. La Chiesa dell'Unificazione, fondata dal reverendo Moon, ha annunciato che la madre del killer Tetsuya Yamagami è una sua seguace. Lo ha rivelato lo stesso gruppo religioso in una conferenza stampa a Tokyo, secondo quanto riferito dalla Kyodo. Yamagami ha detto alla polizia che nutriva un forte risentimento verso un gruppo religioso gratificato dalla madre con una "grande donazione" che avrebbe mandato sul lastrico la famiglia. Abe sarebbe diventato un bersaglio perché ritenuto collegato a questo gruppo.

Trionfo conservatori di Abe alle elezioni della Camera Alta approfondimento Chi è Tetsuya Yamagami, l'attentatore che ha assassinato Shinzo Abe Intanto la coalizione di governo in Giappone ha trionfato alle elezioni di domenica di rinnovo parziale della Camera Alta. Il voto ha premiato l'esecutivo del primo ministro Fumio Kishida: dei 125 seggi da assegnare, il partito Liberal Democratico si è assicurato 63 seggi, che salgono a 76 seggi includendo quelli dell’alleato Komeito. Nel complesso, quando lo spoglio delle schede è ancora in corso in alcuni distretti, la coalizione al potere supera ampiamente la maggioranza assoluta con 146 seggi sui 248 che compongono l'assemblea, contro i 102 dell'opposizione. Ora i due partiti hanno una "super maggioranza" di due terzi del Senato pronta a cambiare la costituzione pacifista del Paese per rafforzare il suo ruolo militare sulla scena mondiale - un obiettivo di lunga data di Shinzo Abe. Riconoscendo la sua sconfitta, Kenta Izumi, leader del Partito Democratico Costituzionale dell'opposizione, ha affermato che era chiaro che "gli elettori non volevano cambiare e consegnarci il governo", secondo Kyodo News. Kishida ha assicurato di voler "costruire sull'eredità" politica dell'ex primo ministro Shinzo Abe e ha assicurato che Tokyo "rafforzerà drasticamente" la difesa entro 5 anni in risposta alle incertezza alla sicurezza innescate dalla guerra in Ucraina e alla crescente assertività della Cina.