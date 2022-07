Guerra Ucraina Russia, ultime news del 5 luglio sulla crisi. DIRETTA

Il presidente russo Putin perentorio: "L'offensiva prosegua dopo la presa del Lugansk". Oggi il premier Draghi vola in Turchia per incontrare Erdogan. Il sindaco di Mariupol denuncia: "Chi non è morto per la guerra lo fa ora per mancanza di medicine". Von der Leyen alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Lugano: "L'obiettivo del Cremlino è minare l'esistenza stessa dell'Ucraina come Stato e noi non lo permetteremo mai. Dobbiamo assicurarci che l'Ucraina non solo vinca la guerra, ma anche la pace"