Il Texas torna indietro di 100 anni: chi abortisce rischia il carcere

Si manifestano le prime conseguenze dirette e drammatiche della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha abolito il diritto all'interruzione di gravidanza ribaltando la 'Roe v. Wade': la Corte del Texas ha autorizzato l'entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l'aborto e punisce con la carcerazione chi lo pratica, ribaltando la sentenza di una corte inferiore che l'aveva bloccata temporaneamente. Il Texas torna così indietro di quasi un secolo in termini di diritti. Mentre New York invece va nella direzione opposta: sfida i 9 saggi sull'aborto e anche sulle armi, mettendosi alla guida degli Stati democratici decisi a rispondere alla svolta di destra del massimo organo giudiziario americano, che sta accelerando la spaccatura del Paese sul piano politico e ideologico. Anche Google ha deciso di scendere in campo, promettendo di cancellare i dati di localizzazione delle donne che visitano le cliniche abortiste.