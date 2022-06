Vienna città più vivibile al mondo: la classifica dell’Economist. FOTO

La capitale dell’Austria torna in vetta, come già successo nel 2018 e nel 2019, dopo che nel 2021 era scivolata al 12esimo posto a causa della chiusura di musei e ristoranti per le restrizioni anti-Covid. La lista è stilata come ogni anno dall’Economist Intelligence Unit (EIU) e pubblicata dal settimanale inglese The Economist. L’Europa domina la top ten, con sei nomi tra i primi dieci. Milano 49esima. Prese in considerazione 173 città considerate "destinazione d'affari" o richieste dai clienti