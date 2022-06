Bolzano, Trento e Lodi guidano la lista per la crescita delle bollette. Invece Catania, Imperia e Sassari sono in cima all'elenco delle città con il maggior incremento delle uscite per acquistare i generi alimentari. Lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori ha analizzato dove sono saliti i costi per cibo e bevande, e luce e gas