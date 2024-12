Volkswagen, sindacato: "Raggiunto accordo senza licenziamenti"

I dati

In Germania, Volkswagen conta dieci stabilimenti di produzione di automobili e circa 300mila dipendenti, di cui 120mila proprio del marchio di Wolfsburg, il più colpito dal piano di risparmio. Fiore all'occhiello dell'industria automobilistica tedesca, la Volkswagen soffre, secondo gli esperti, per il rallentamento del mercato dei veicoli nuovi, per la concorrenza cinese, i modelli di batterie non sufficientemente attraenti e il costo del lavoro più elevato rispetto ai concorrenti. Sul tema si è espresso anche il nuovo Alto rappresentante degli Affari esteri dell’Unione europea, il portoghese Antonio Costa. "Sarà necessario concedere aiuti di Stato alla Volkswagen, che non è solo in Germania, ma anche in Portogallo, per esempio. Non è impossibile subordinare l'autorizzazione degli aiuti di Stato, o la concessione di finanziamenti europei, a condizione che questo investimento sviluppi catene del valore che rafforzino la coesione in tutti gli Stati membri".