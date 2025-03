Lufthansa, +6% di ricavi ma utile netto in calo a 1.38 miliardi

Lufthansa ha riportato un calo del 18% del suo utile netto nel 2024, a 1,38 miliardi di euro, nonostante l'aumento delle vendite (+6%), a causa del calo dei prezzi dei biglietti e dell'aumento dei costi. Queste cifre contrastano con il 2023, quando il gruppo era tornato alle stelle all'indomani degli anni bui della pandemia di Covid-19 e del crollo dei voli passeggeri. Il gruppo, che possiede anche le compagnie Austrian, Swiss, Eurowing e Brussels Airlines, ha dichiarato che sta continuando il suo programma di risparmio iniziato la scorsa estate per garantire la competitività della sua compagnia principale Lufthansa, che è in difficoltà.

Nel 2024 la domanda è aumentata, con un aumento del 7% del numero di passeggeri trasportati e un leggero aumento della capacità dei voli: e infatti il gruppo ha registrato un fatturato annuo in crescita del 6%, a 37,58 miliardi di euro, il miglior fatturato della sua storia in un anno fiscale. Ma Lufthansa, che possiede anche le compagnie aeree Austrian, Swiss, Eurowing e Brussels Airlines, stima che gli scioperi dei suoi dipendenti all'inizio del 2024 le siano costati 450 milioni di euro e inoltre ha subito un calo dei prezzi dei biglietti, in media del 2,6%, dovuto all'aumento della capacità in tutto il settore del trasporto aereo. Nonostante le difficoltà, Lufthansa è fiduciosa per il 2025, prevedendo una domanda sostenuta e un risultato operativo "nettamente superiore" a quello del 2024 (1,73 miliardi di euro). Il gruppo ha dichiarato che sta proseguendo il suo programma di risparmio avviato la scorsa estate per garantire la competitività della sua compagnia principale Lufthansa in difficoltà. Si stima che queste misure avranno un effetto positivo di circa 2,5 miliardi di euro nel 2028 sul risultato operativo.