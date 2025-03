Foodspring, perché chiude l'azienda di prodotti e integratori fitness

Fondata 12 anni fa, nel 2019 era stata acquistata dall'americana Mars per 210 milioni di dollari. "Date le difficili condizioni di mercato abbiamo deciso di chiudere", si legge in un comunicato ufficiale. La stampa tedesca, tra i fattori dietro la decisione, cita il calo degli ordini, l'aumento dei prezzi pubblicitari e un numero sempre più alto di reclami

Foodspring chiude i battenti. Fondata 12 anni fa da Philipp Schrempp e Tobias Schüle, l’azienda berlinese di prodotti e integratori per il fitness era stata acquistata nel 2019 dall’americana Mars. Sei anni fa valeva 210 milioni di dollari. Adesso arriva la chiusura, inaspettata, prevista per la fine del mese di giugno. Cosa è successo in questi sei anni?