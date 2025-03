Bce, nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base

È la sesta volta da giugno scorso. Il tasso sui depositi, quello di riferimento, passa da 2,75% a 2,50%. Procede quindi il processo disinflazionistico: l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,3% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e al 2% nel 2027. Tagliate però le stime di crescita per il Pil

Nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea: da Francoforte è arrivata una nuova sforbiciata – la sesta consecutiva dallo scorso giugno - di 25 punti base, come anticipato dagli analisti. Il tasso sui depositi, quello di riferimento, passa così dal 2,75% al 2,50%. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali cala dal 2,90% al 2,65% e quello sui prestiti marginali da 3,15% a 2,90%. "La politica monetaria diviene sensibilmente meno restrittiva, poiché le riduzioni dei tassi di interesse rendono meno onerosi i nuovi prestiti a imprese e famiglie e il credito accelera", scrive la Bce in un comunicato. Prosegue dunque il processo disinflazionistico: "Gli esperti indicano ora che l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,3% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e al 2% nel 2027. La revisione al rialzo dell'inflazione complessiva per il 2025 riflette la più vigorosa dinamica dei prezzi dell'energia". L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,2% nel 2025, al 2,0% nel 2026 e all'1,9% nel 2027.