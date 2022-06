Assalto Congresso Usa, arrestato il candidato repubblicano Ryan Kelley

Mondo

Giovedì 6 gennaio ricorre il primo anniversario dell’assalto al Congresso statunitense da parte dei sostenitori dell’ex presidente Donald Trump. Un evento drammatico che fece temere per la sicurezza dei parlamentari e, più in generale, per la stabilità del Paese, minacciato da un nuovo terrorismo di tipo "domestico", come arrivò a definirlo Joe Biden in un discorso pochi giorni prima del suo insediamento