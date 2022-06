Ucraina, Meloni: Io con lobby degli industriali? Conte dice cretinate

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

"Conte dice che io sono vicina alla lobby delle armi? Lui dice delle cose che sono cretine e alle cose cretine non rispondo, perché credo di essere una persona mediamente intelligente". La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, risponde piccata alle insinuazioni. Intervenuta a Porta a Porta, Meloni ha risposto a Giuseppe Conte e parlato poi della situazione in Ucraina: ''Per come la vedo io, l'invasione dell'Ucraina è la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio. Medvedev non parla di Ucraina ma di Occidente. La mia impressione è che se l'Ucraina dovesse capitolare, il vero vincitore sarebbe la Cina di Xi. Se l'Occidente viene ridimensionato, chi paga di più è l'Unione europea''. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)