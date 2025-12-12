Re Carlo, discorso in tv per parlare del cancro: appello a prevenzione

Il sovrano, alle prese con le cure per tenere sotto controllo un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024, torna a rompere il tabù sulla malattia e sul suo “percorso di recupero”. In un discorso registrato che va in onda questa sera si concentra soprattutto su un appello in favore "della prevenzione"
Re Carlo III torna a rompere il tradizionale tabù sulle malattie dei reali britannici in un discorso registrato per Channel 4 e che va in onda questa sera. Secondo le anticipazioni dei media, il sovrano 77enne, alle prese con le cure per tenere sotto controllo un cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024, nel discorso dovrebbe evocare apertamente il suo "percorso di recupero". L'occasione è una campagna di raccolta fondi in favore della ricerca e della prevenzione che Carlo patrocina: promossa da Cancer Research UK e da Channel 4 sotto lo slogan “Stand Up To Cancer”.
Il messaggio del sovrano
Difficilmente nel messaggio, registrato due settimane fa nella residenza londinese di Clarence House per essere trasmesso in serata, fornirà indicazioni precise sugli ultimi sviluppi del suo iter terapeutico, che continua e finora non è sfociato nell'annuncio di uno stato di remissione, come fatto invece nei mesi scorsi dalla principessa Kate, consorte dell'erede al trono William, colpita a sua volta da una diagnosi di cancro nel 2024 e sottoposta poi a una pesante chemioterapia a largo raggio.
Appello alla prevenzione
Buckingham Palace ha spiegato che il re parlerà del suo "percorso di guarigione" come paziente oncologico. Secondo la Bbc, il monarca intende concentrarsi soprattutto per un appello in favore "della prevenzione", senza fornire verosimilmente dettagli sul tipo di tumore che lo riguarda. Il videomessaggio si focalizza sull'importanza degli screening oncologici per garantire che più persone inizino a contrastare la malattia in una fase precoce. L'intervento televisivo rappresenta comunque una conferma della maggiore trasparenza e volontà di condivisione con i sudditi introdotte da re Carlo sull'argomento rispetto ai silenzi dei suoi predecessori in casa Windsor.
I precedenti
Non si tratta del resto del primo discorso pubblico del primogenito della defunta Elisabetta II sul tema cancro o sulla sua stessa salute personale. Il cancro "è un'esperienza che intimorisce e a tratti spaventa", ma apre anche a una visione "più chiara" della vita e delle sue priorità, ed è "una malattia i cui momenti più oscuri possono essere illuminati da una maggiore compassione", aveva ad esempio detto ad aprile in un esplicito messaggio a cuore aperto condiviso con il Paese da Buckingham Palace durante un ricevimento di associazioni caritative impegnate nella ricerca e nell'assistenza oncologica.
Stand Up to Cancer
La campagna “Stand Up To Cancer" raccoglie ogni anno i fondi per la ricerca e le cure contro il cancro e incoraggia le persone a sottoporsi a controlli per aumentare le possibilità di una diagnosi precoce. Finora l'approccio che ha utilizzato il “paziente reale” rispetto al cancro è stato quello di continuare a lavorare, mantenendo un'agenda fitta nonostante i regolari cicli di trattamento.
