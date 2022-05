Biden: "Se la Cina invaderà Taiwan offriremo aiuto"

Il presidente degli Stati Uniti, in visita a Tokyo, ha messo Pechino in guardia da un possibile attacco. Poi ha detto che la Russia deve pagare “un prezzo molto alto” per la guerra in Ucraina. E durante la visita ufficiale in Giappone, ha svelato alcuni dettagli su un nuovo piano internazionale volto a rafforzare la cooperazione tra Usa e Asia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti rispettano la “politica dell’unica Cina”, ma questo non autorizza Pechino a prendere Taiwan con la forza e Washington sarebbe pronta a intervenire militarmente per difenderla. L’inquilino della Casa Bianca ha messo il suo principale avversario in guardia durante una visita ufficiale in Giappone, dove ha anche svelato alcuni dettagli su un nuovo piano internazionale volto a rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti e Asia. Ha anche detto che la recessione negli Stati Uniti “non è inevitabile” ed è tornato a parlare di Ucraina.

Le parole di Biden

Durante la sua visita a Tokyo, Biden ha detto che 13 Paesi hanno aderito all'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef), un piano volto a rafforzare la cooperazione tra Stati Uniti ed Asia e ridimensionare la sempre maggiore influenza della Cina nell’area. "Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare", ha assicurato. Come ha confermato il consigliere dalla Casa Bianca, nella lista non c’è Taiwan, che è indipendente ma Pechino considera come parte integrante del suo territorio. Risponendo a una domanda sulle prospettive future della nazione, Biden ha però detto che “Pechino sta flirtando col pericolo” e ha fatto capire di nuovo che gli Usa sarebbero disposti a intervenire militarmente per difenderla. Parole che sono destinate a rialzare la tensione con Pechino, che già nelle scorse ore aveva detto che la nuova alleanza era destinata a fallire e che sarebbe stata “su una strada sbagliata” nel caso fosse stata utilizzata come “uno strumento politico per salvaguardare la propria egemonia economica regionale ed escludere deliberatamente Paesi specifici”.

La guerra in Ucraina

A Tokyo, Biden è tornato a parlare anche della situazione in Ucraina. Il presidente ha prima ringraziato il Giappone per essersi schierato con l'Occidente per preservare i valori democratici, assicurando l'applicazione di sanzioni a seguito dell'invasione della Russia. Poi ha detto che Mosca deve pagare "un prezo di lungo termine" per aver aggredito il Paese con un'azione che ha lo scopo di "distruggere l'identità dell'Ucraina". E ancora: "È il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza".