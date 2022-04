Taiwan denuncia: 11 jet cinesi nel nostro spazio aereo

Usa-Cina, telefonata ad alta tensione sulla Provincia autonoma: i ministri della Difesa si parlano per la prima volta e velivoli di Pechino sorvolano l’isola

La tensione tra Stati Uniti e Cina resta alta e concentrata su Taiwan, l’altra partita geopolitica oltre a quella della guerra di Putin in Ucraina, che preoccupa la comunità internazionale. Mentre finalmente ieri il capo del Pentagono Lloyd Austin e il ministro della Difesa della Repubblica Popolare Wei Fenghe si sentivano al telefono, la prima conversazione telefonica dall’insediamento dell’amministrazione Biden, scambiandosi opinioni su legami bilaterali, questione Taiwan, sicurezza marittima e aerea e situazione in Ucraina, 11 jet militari di Pechino hanno effettuato un’incursione nel cosiddetto ” spazio di identificazione di difesa aerea” di Taiwan. Una prova di forza, secondo i dati del ministero della Difesa taiwanese, che ha visto schierati anche due bombardieri H-6 che hanno volato molto vicino al confine di sudovest costringendo Taipei a far decollare i suoi jet.