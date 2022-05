Ucraina, Usa valutano invio forze speciali all'ambasciata a Kiev

Il Pentagono e il Dipartimento di Stato starebbero valutando l'invio di forze speciali nella capitale ucraina Kiev per proteggere i diplomatici statunitensi presso l'ambasciata. È quanto si legge sul Washington Post dopo le notizie del Wall Street Journal. "Siamo in stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Stato per i potenziali requisiti di sicurezza ora che hanno ripreso le operazioni presso l'ambasciata a Kiev - ha detto il portavoce del dipartimento della Difesa John Kirby -, ma non è stata presa nessuna decisione, non è stata discussa nessuna proposta specifica, ad alti livelli del Dipartimento riguardo il ritorno di membri dell'esercito Usa in Ucraina per questo o per qualsiasi altro scopo". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)