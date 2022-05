Erdogan: non cederemo sul no a Finlandia e Svezia nella Nato

Il presidente turco in conferenza stampa: "Da entrambi i Paesi non c'è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche"

La Turchia "non dirà sì" all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omonimo algerino, Abdelmadjid Tebboune, secondo quanto riportato dai media turchi. "Non diremo di sì alla loro adesione alla Nato, senza offesa", ha detto Erdogan, "da entrambi i Paesi non c'è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche".