Russia, la giornalista anti Putin Ovsyannikova denunciata da marito

Il figlio maggiore è un "forte sostenitore della guerra in Ucraina" e considera la madre "una traditrice". Il ragazzo, 17 anni, insieme alla sorella di 11, è al centro di una disputa legale fra i genitori. A denunciare il gesto dell'ex marito è la giornalista russa Marina Ovsyannikova, protagonista del blitz anti-guerra durante il telegiornale su Channel 1 Russia che lo scorso marzo le valse l'arresto, un processo e una multa.

La denuncia

La donna che ora vive e lavora in Germania (dove è stata assunta come corrispondente da Die Welt), ha dichiarato che il padre dei suoi figli, un dipendente della tv di stato RT, le ha fatto causa per ottenerne la custodia. La Ovsyannikova, che ha concesso un’intervista al sito russo Holod, ha fatto sapere di non voler tornare in Russia fino a quando Vladimir Putin resterà al potere e ha aggiunto che l’ex marito non permette ai figli di uscire dal Paese per vederla.