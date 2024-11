Usa, ragazzino chiama 911 per farsi aiutare con compiti di matematica

Nel Wisconsin un bambino di 10 anni chiama il servizio di emergenza 911 per chiedere aiuto con i compiti di matematica. “Non essendo stato in grado di aiutarlo, ho mandato un agente che era nella zona e che ha accettato di dare un'occhiata al problema di matematica" ha raccontato lo sceriffo della contea ascolta articolo

Quando una chiamata di emergenza si trasforma eccezionalmente in una seduta di ripetizioni di matematica. E’ accaduto nel Wiscosin, sud America. L'ufficio dello sceriffo della contea di Shawano dichiara sui social media che un centralinista del 911 ha risposto a una chiamata di un bambino di 10 anni che aveva bisogno di aiuto con i compiti. "Ha affermato che la sua famiglia non era molto brava neanche in matematica e che aveva bisogno di aiuto" si legge nel post.

Il 911 offre assistenza al ragazzino Lo sceriffo George Lenzner racconta che il centralinista Kim Krause ha spiegato al giovane chiamante che il 911 non era il numero appropriato per chiedere aiuto per i compiti, ma ha anche offerto la sua assistenza. Lenzner ha raccontato la storia a Good Morning America. Krause "aveva un po' di tempo, quindi ha detto: 'Posso aiutarti con il problema?' E beh, lui le ha dato questo lungo problema con i decimali ma lei non è stata in grado di aiutarlo". Poi ha informato Lenzner che ha detto: “Bene, fammi vedere se ho un agente vicino alla tua residenza”. Il vice sceriffo Chase Mason era nella zona e ha accettato di dare un'occhiata al problema di matematica.

Vice sceriffo Chase Mason