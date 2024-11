Emirati Arabi, scoperta una famiglia di roditori tipici dell'Argentina

Un'oasi nel deserto nascosta tra le dune ai confini più remoti della Dubai costellata di grattacieli ha attirato un nuovo branco di roditori argentini. Si tratta del marà detto anche lepre della Patagonia, un mammifero simile a un coniglio con gambe lunghe e grandi orecchie. Questa specie vaga misteriosamente per i terreni dei laghi Al Qudra, dopo essere sopravvissuta per diversi anni in una rete di tane tra le dune. I Maras sono esposti nella sezione bambini dello zoo del Dubai Safari Park, poco distante da Al Qudra. Il che suggerisce che i maras siano fuggiti via terra o scavando una via d'uscita. "Questo grande roditore è una specie comune nelle collezioni zoologiche e senza dubbio ha trovato la via d'uscita dalla prigionia", ha scritto Jacky Judas, che da tempo studia i mammiferi negli Emirati Arabi Uniti, in un capitolo del recente libro "A Natural History of the Emirates"