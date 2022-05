Guerra in Ucraina, Zelensky: “Il giorno della liberazione è vicino”

Il presidente ucraino in un discorso alla Danimarca nel giorno del 77esimo anniversario della liberazione del Paese dalla Germania: "È ora in Ucraina che il futuro del nostro continente viene deciso. Lo Stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri Paesi europei”. Poi su Telegram annuncia: “Evacuate 344 persone da Mariupol”