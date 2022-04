Corea Nord, Kim annuncia cambio strategia su atomiche durante parata

10/10 ©Ansa

Il network statale nordcoreano Kctv ha iniziato a trasmettere i filmati della parata militare tenuta ieri sera in Piazza Kim Il-sung, con le riprese di spettacolari lanci dei paracadutisti nella piazza, camion dell'esercito allineati per le strade e i soldati schierati in battaglioni pronti per la marcia al passo dell'oca, oltre al leader Kim Jong-un presentatosi in divisa militare bianca accompagnato dalla moglie Ri Sol-ju