Prima di volare in Olanda, la coppia avrebbe anche incontrato la Regina Elisabetta e il principe Carlo al castello di Windsor. L'incontro sarebbe stato informale, ma non si sa molto altro. Quando Harry e Meghan avevano annunciato di voler diventare più indipendenti, la sovrana aveva diffuso un comunicato in cui faceva sapere di appoggiare questo bisogno. In questi due anni, i rapporti tra la famiglia reale e i due duchi non sarebbero però stati idilliaci

Intervista Meghan: “La Casa Reale temeva che Archie avesse la pelle troppo scura”. VIDEO