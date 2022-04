Ucraina, Zelensky: scambiamo Medvedchuk con prigionieri

Mondo

Il leader ucraino ogni tanto torna nel suo ufficio ma per la maggior parte del tempo lavora dal rifugio segreto a Kiev, costruito in epoca sovietica e progettato per resistere ad una guerra nucleare. Al suo fianco una serie di fedelissimi, a partire dai ministri Kuleba e Reznikov

Da oltre 6 settimane tutto il mondo si chiede dove esattamente sia Volodymyr Zelensky . All'inizio del conflitto i media russi insinuarono che potesse essere fuggito all'estero con la famiglia ma l'ex comico diventato presidente uscì in strada giurando che sarebbe rimasto in Ucraina "fino alla morte" (nelle foto le immagini di Zelensky nei primi giorni di conflitto)

Ora la stampa ucraina svela dove lavora la maggior parte del tempo, anche se ogni tanto torna nel suo ufficio soprattutto per i collegamenti in streaming con l'Occidente. Il leader ucraino ha scelto come rifugio sicuro un bunker segreto a Kiev, costruito in epoca sovietica e progettato per resistere ad una guerra nucleare