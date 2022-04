Mariupol, tv russa diffonde immagini di soldati ucraini a mani alzate

La televisione di Stato russa ha trasmesso un filmato che mostra un gruppo di uomini in tuta mimetica che camminano con le mani alzate in segno di resa. Un uomo impegnato con altri compagni a trasportare un ferito su una barella, con la mano libera tiene stretta una bandiera bianca. Altri feriti vengono trasportati su sedie o portati in braccio. Sullo sfondo, lo scheletro di un palazzo distrutto e con il tetto mancante. Le immagini mostrano anche alcuni uomini inginocchiati e controllati da soldati russi con il fucile in mano. (Gli aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina. LA DIRETTA).