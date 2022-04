Elezioni Francia, chi è Eric Zemmour: il candidato anti-immigrazione

La candidatura all'Eliseo

approfondimento

Zemmour per anni è stato un punto di riferimento nella destra francese, anche se utlimamente non sono mancati gli screzi con Marine Le Pen definita "socialista" per via del suo programma economico. La decisione di candidarsi alla corsa all’Eliseo - con il neo-fondato partito 'Reconquete' - è stata ufficializzata il 30 novembre del 2021. "Per molto tempo mi sono accontentato del mio ruolo di giornalista e scrittore ma adesso non c’è più tempo da perdere", ha esordito nel video di lancio. Tra gli altri temi, Zemmour per il suo programma ha proposto di istituire un "ministero dei rimpatri", equipaggiato con aerei per accelerare le espulsioni dei migranti, a suo dire indesiderati, in particolare verso Algeria, Marocco e Tunisia. Un piano, questo, definito “anti-repubblicano”, da Le Pen. Vorrebbe inoltre ridurre le richieste di asilo possibili a 100 all’anno e porre fine al welfare per i non europei e vietare i ricongiungimenti familiari dei migranti, nonché creare una guardia costiera militare per fermare gli arrivi via mare. Chiede poi il divieto di indossare il velo in tutti i luoghi pubblici, nonché quello di costruire grandi moschee, come anche l’introduzione di restrizioni ai nomi che i genitori possono dare ai figli, vietando di fatto molti nomi usati dai musulmani francesi.