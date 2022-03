1/14 ©Ansa

La fioritura dei ciliegi in Giappone è una tradizione millenaria che si è diffusa in tutto il mondo. In giapponese si chiama “hanami”, che vuol dire “ammirare i fiori”. Migliaia di turisti ogni anno arrivano sull’Isola per partecipare alle feste sotto i ciliegi in fiore che sono tipiche del Sud-Est asiatico

