Cosa è successo

Secondo un’antica leggenda giapponese, una volpe aveva il vizio di trasformarsi in una donna bellissima che voleva sedurre gli imperatori. Dopo essere stata scoperta da un sacerdote shintoista, l’affasciante donna vene trucidata da un eroico samurai, ma lo spirito abbandona il suo corpo per possedere un sasso omicida. Il masso maledetto è considerato ufficialmente in Giappone il pezzo più maledetto, origine di una leggenda che vuole che basta toccarlo per morire. Ovviamente se si spacca la spiegazione più plausibile è legata al fatto che nella zona vulcanica in cui si trova ci sia stata un importante variazione di temperatura da farlo spaccare in due parti. Invece con la diffusione della notizia sui social scatta il timore più grande che c’è in questo momento, quello della terza guerra mondiale.