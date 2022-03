Covid Cina, Omicron spinge i contagi: Shanghai torna in lockdown

7/10 ©Getty

Shanghai non è l'unica città cinese ad essere tornata in lockdown quest'anno. Anche Shenzen ha subito la stessa sorte a metà marzo. Come riporta Bloomberg, il ritorno delle restrizioni più dure nello snodo finanziario rappresenta però un cambiamento di passo rispetto ai mesi scorsi. Proprio per evitare danni alle aziende, qui le autorità locali avevano infatti optato per misure più mirate: una scelta che non sembra aver prodotto l'effetto sperato