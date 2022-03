Covid, Shenzhen in lockdown: nuovi rischi per le forniture

Nelle scorse ore la Cina ha stabilito il lockdown per tutti i 17 milioni di residenti a Shenzhen, metropoli situata nell’area sud-orientale del Paese, a causa dell'impennata dei nuovi casi di Covid-19. Lo ha annunciato il governo di Pechino dopo che, nello specifico, ha riscontrato nella città, sede di giganti della tecnologia come Huawei e Tencent, tanto da essere chiamata la “Silicon Valley cinese”, 66 contagi. In tutto il Paese, nelle ultime 24 ore, i casi rilevati sono stati quasi 3.400. Si tratta di numeri lontani da quelli registrati in altre nazioni del mondo, ma significativi per la Cina, in cui dall'inizio della pandemia è attiva una rigorosa politica “zero-Covid”, con l’obiettivo di eliminare tutti i focolai e le catene di trasmissione utilizzando una combinazione di controlli alle frontiere, test di massa e procedure di quarantena.