Introduzione

Il consumo di antibiotici è tornato a crescere in Italia, nonostante le campagne di sensibilizzazione e gli appelli per un uso responsabile, nel tentativo di contrastare l'antibiotico-resistenza. Il rapporto OsMed 2023, redatto dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), evidenzia come l’uso di questi farmaci nel 2023 sia aumentato del 6,4% rispetto all'anno precedente, con una forte variabilità regionale. Inoltre, il rapporto rileva disparità regionali ancora marcate nel consumo generale di farmaci, non attribuibili a motivi epidemiologici ma piuttosto a un’inappropriatezza nelle prescrizioni e nei consumi. Anche il consumo di farmaci generici è in lieve crescita, sebbene resti complessivamente basso, mentre la spesa per i farmaci di fascia C, acquistati direttamente dai cittadini, è in aumento. Ecco nel dettaglio i dati emersi dal rapporto Aifa che offre una panoramica dettagliata sull'uso dei medicinali in Italia.