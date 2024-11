Introduzione

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha annunciato che in questo periodo dell'anno si sta registrando una diffusione insolitamente elevata di infezioni da norovirus, un genere di virus a RNA responsabile di diverse gastroenteriti. Anche in Italia, però, negli ultimi mesi sono stati registrati diversi casi. Ecco cosa sappiamo