Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 14 marzo. LIVE

Italia sempre più bianca: da oggi restano in zona gialla anti-Covid solo Calabria, Lazio, Marche e Sardegna. Il Cdm ipotizza di eliminare l'obbligo di green pass al chiuso dal 1 maggio. Tornano però vicino a quota un milione gli italiani attualmente positivi. Oms preoccupata per il possibile impatto della guerra in Ucraina, con il tasso di vaccinazione del Paese fermo al 34%