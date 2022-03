Ucraina, Zelensky: "Mosca boicotta aiuti a civili. È tempo di parlare"

Oltre 180mila civili - dice il presidente ucraino su Facebook - sono stati portati in salvo dall'inizio della guerra. Le forze armate russe, tuttavia, starebbero continuando a bloccare le forniture di aiuti umanitari in arrivo nelle città assediate, sotto ordine di “fare assolutamente di tutto per favorire la catastrofe”. Lancia poi l'appello a Putin: "È arrivato il momento di incontrarsi. Se la guerra continua per la Russia ingenti perdite di vite umane"

Le forze armate russe continuano a bloccare gli aiuti umanitari in arrivo nelle città ucraine assediate, sotto ordine di “fare assolutamente di tutto per favorire la catastrofe”. Ancora una volta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con un video sul suo profilo Facebook, denuncia le operazioni scorrette del Cremlino e si appella al suo omologo russo Vladimir Putin: “È tempo di colloqui di pace, senza indugio. Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. È tempo di incontrarsi, è tempo di parlare, è tempo di ripristinare l'integrità territoriale e la giustizia per l'Ucraina”. Zelensky non fa leva solo sulla devastazione del suo Paese per convincere Putin a trattare in sede diplomatica, ma guarda anche alla prospettiva russa. Se la guerra continuasse ancora – siamo ormai al 24esimo giorno di conflitto – “le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi”, dice il capo di Stato di Kiev (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – LA MAPPA DEI PROFUGHI – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA).