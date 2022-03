5/11 ©Getty

Ha studiato all’Istituto militare del Politecnico di Lviv, specializzandosi in “Informazione internazionale”. Poi ha studiato Legge all’Università nazionale di Leopoli Ivan Franko e in seguito si è specializzata in “Amministrazione pubblica” all’Istituto regionale di Leopoli dell’Accademia nazionale per amministratori statali (foto di agosto 2020)

La sua biografia