Esplosione a Zagabria, precipitato drone giunto da Ucraina

Mondo

Lo spettro delle armi chimiche aleggia sulla guerra in Ucraina. La Russia accusa gli Usa di aiutare Kiev a prepararle in laboratorio. Di contro la Casa Bianca ha avvertito del rischio che Mosca le usi, nominandole per creare un pretesto per utilizzarle. Il direttore della Cia William Burns ha detto che “l’uso di armi chimiche è un rischio serio" e potrebbe essere giustificato da Mosca attraverso un'operazione orchestrata. Anche il premier Uk Boris Johnson ha detto di temere che la Russia le usi, sottolineando che è “nello stile” di Putin ricorrere a questi metodi