Russia, funerali soldati vietati per "non scatenare il panico"

Funerali vietati, in Russia, per i soldati morti durante la guerra in Ucraina. Una disposizione che dovrebbe servire a “non scatenare il panico” ma che, di fatto, aggiunge dolore al dolore delle famiglie. “Ci hanno detto che non avremo il corpo del nostro caro indietro finché tutto non sarà finito” ha confidato una donna alla Novaja Gazeta, uno dei pochi giornali indipendenti russi (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24 - Mappe e infografiche).

Le stime dei soldati russi morti Si stima che i soldati russi morti in Ucraina siano "2 mila o 4 mila" nelle quasi due settimane di invasione. Numeri fissati dal Pentagono, dal direttore della Defence Intelligence Agency, Scott Berrier. A detta della Difesa russa i militari morti sarebbero 498. Oltre 12mila secondo l'ultimo bollettino diffuso dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine su Facebook. Numeri che rimangono, dunque, molto confusi. La Russia, che non comunica un dato ufficiale dei caduti in guerra dallo scorso 2 marzo, starebbe quindi cercando di nascondere la reale entità delle morti tra le truppe nazionali per il conflitto in Ucraina.

"Operazione militare speciale" La guerra non è ufficialmente riconosciuta come tale dalla Russia, che ha sempre parlato di "operazione militare speciale". Di conseguenza verrà applicato il Decreto di Putin sulla secretazione delle perdite nei combattimenti in tempo di pace, che è stato legittimato nel 2015 dalla Corte suprema russa. L'accusa nei confronti di Mosca è quella di "nascondere" i cadaveri dei soldati uccisi per non infiammare ulteriormente le proteste di piazza contro la guerra. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di aver disposto l'ordine di bruciare i corpi dei caduti. Secondo una rivelazione dell'intelligence britannica (ripresa da Telegraph e The Guardian), forni crematori mobili seguirebbero l'esercito russo in Ucraina. Ai parenti verrà notificato che il loro congiunto "è morto nell'adempimento del proprio dovere di servizio", "al di fuori della località di dislocazione permanente".

Linea di assistenza Il governo di Kiev che ha creato un sito e un gruppo Telegram che conta oltre 650mila iscritti, per offrire informazioni sui soldati russi catturati e uccisi in Ucraina. "Per fermare la guerra, abbiamo bisogno che più russi sappiano delle loro perdite in Ucraina", si legge in un post. "Se i vostri parenti o amici sono in Ucraina e partecipano alla guerra contro il nostro popolo, qui potete trovare informazioni sul loro destino", recita il sito. Anton Herashchenko, funzionario del Ministero degli Affari Interni di Kiev, ha spiegato su Facebook che la linea di assistenza è stata ideata per assistere i russi nella loro ricerca di trasparenza e verità sulla guerra.