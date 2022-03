8/12 ©IPA/Fotogramma

Altri corridoi partono dalla città portuale di Mariupol (in foto), Sud-Est dell’Ucraina. Una prima via la collega a Rostov, in Russia, passando per Novoazovsk. Da Rostov i civili verranno presi con aerei, treni e auto e portati verso punti di destinazione selezionati o centri di sistemazione temporanea