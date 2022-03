Guerra in Ucraina, petrolio e oro alle stelle. Borse asiatiche a picco

La guerra in Ucraina sta continuando ad avere un pesante impatto sull’economia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - I VIDEO DEGLI INVIATI). Alla vigilia del terzo round di colloqui tra Mosca e Kiev per provare a trovare una soluzione al conflitto, i mercati stanno reagendo negativamente. Schizza il prezzo del petrolio, sull'ipotesi di uno stop dell'import dalla Russia: il prezzo di un barile di Brent ha sfiorato domenica i 140 dollari, vicino al record assoluto di 147,50 dollari raggiunto nel 2008. Oggi il greggio del Texas guadagna l'8,62% a 125,76 dollari al barile; il Brent vola verso i 130 dollari a 129,48 dollari (+9,63%) (LE MANIFESTAZIONI DI PROTESTA CONTRO LA GUERRA IN RUSSIA). Il gas avvia le quotazioni con un balzo che lo porta ai massimi storici. Ad Amsterdam in avvio di seduta il prezzo è schizzato a 225 euro al Mmbtu, con un incremento del 17%, per poi ritracciare a 216 euro (+12,2%).