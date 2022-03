5/12 ©Getty

È una misura a metà tra l’economico e il culturale. In ogni parte del mondo, il liquore distillato è praticamente sinonimo di Russia. Secondo quanto riporta Forbes, i governatori di alcuni Stati americani stanno portando avanti misure per limitare o eliminare del tutto la vendita di vodka russa nei loro negozi. Succede in New Hampshire, in Ohio, in Utah, in Alabama, in Pennsylvania e in Texas

Vladimir Putin, dal Kgb al Cremlino: la sua storia